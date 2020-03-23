ВИДЕО: Не хуже Леди Гаги. Рижанка Яна Клявиня вышла в финал шоу "Ну-ка, все вместе!"

В последнем отборочном туре масштабного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" в финал вышли три участника, среди которых оказалась 33-летняя Яна Клявиня из Риги.

Яна выступила с песней Леди Гаги Born This Way, получив комплименты от ведущих. "Меня просто снесло волной вашей энергии, - сказал ей Сергей Лазарев. - Это абсолютно точно мировое выступление. Оно было ничуть не хуже Леди Гаги". В тройном баттле Яна исполнила песню Ани Лорак "Спроси мое сердце" и вышла в финал.

Напомним, в прошлом году Яна Клявиня стала участницей украинского шоу "Голос", но через месяц выбыла из состязания.