ВИДЕО: Нет спасительной пилюли? Есть способ победить головную боль без таблеток

В социальных сетях стал вирусным видеоролик, где девушка показывает странный метод борьбы с головной болью с помощью стакана. И нет, она не предлагает похмелиться (врачи очень рекомендуют избегать такого "лечения").

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Одна из блогеров в Tik-Tok разместила видеоролик, где держит на голове перевернутый стакан с водой, под которым находится сложенное несколькими слоями полотенце. "Это работает", - написала она, добавив несколько удивленных смайликов.

Пост набрал за пару дней несколько миллионов просмотров и множество комментариев, где пользователи с недоверием высказываются о лайфхаке, другие же шутят на тему колдовства и магии, однако некоторые подтвердили, что тоже проделывали трюк со стаканом и он им помог избавиться от головной боли. Правда, научного объяснения никто предоставить так и не смог.