ВИДЕО: Нет спасительной пилюли? Есть способ победить головную боль без таблеток
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

В социальных сетях стал вирусным видеоролик, где девушка показывает странный метод борьбы с головной болью с помощью стакана. И нет, она не предлагает похмелиться (врачи очень рекомендуют избегать такого "лечения").

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Одна из блогеров в Tik-Tok разместила видеоролик, где держит на голове перевернутый стакан с водой, под которым находится сложенное несколькими слоями полотенце. "Это работает", - написала она, добавив несколько удивленных смайликов.

Пост набрал за пару дней несколько миллионов просмотров и множество комментариев, где пользователи с недоверием высказываются о лайфхаке, другие же шутят на тему колдовства и магии, однако некоторые подтвердили, что тоже проделывали трюк со стаканом и он им помог избавиться от головной боли. Правда, научного объяснения никто предоставить так и не смог.

@mich.esmeraldaaa

It works 😳😳😳 ##lifehacks ##fyp ##TheProm ##MakeItVogue ##MONCLERBUBBLEUP ##GoodMorning ##CancelTheNoise ##viral ##remedy ##homeremedies ##tiktok ##parati

♬ original sound - Esmeralda 💗
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

8

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота