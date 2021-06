ВИДЕО. Олень, нудисты и сурдоперевод: как обычная пресс-конференция стала хитом соцсетей

Австралийской полиции пришлось развернуть спасательную операцию, когда двое мужчин, загорающих голышом на отдаленном пляже, заблудились в лесу, убегая от оленя. Впрочем, в Австралии и не такое случается. А вирусной эта новость стала благодаря сурдопереводчице, эмоционально рассказавшей о незадачливых туристах на языке жестов.

На пресс-конференции офицер полиции Мик Фуллер крайне сдержанно рассказал представителям СМИ о произошедшем, назвав туристов “идиотами”. Убегая от оленя, они заблудились в национальном парке. В итоге их нашли и вызволили из леса, после чего обвинили в нарушении "ковидных" ограничений.

Сурдопереводчица на пресс-конференции очень повеселила пользователей соцсетей и многие пишут, что это было самое смешное, что они видели за весь год.

best thing ive seen all year... the sign language interpreter sharing the 'two naked men startled by deer and running off into the bush' new story at the COVID update. https://t.co/qL1l9JF5rr