ВИДЕО. Олень, нудисты и сурдоперевод: как обычная пресс-конференция стала хитом соцсетей
Foto: Kadrs no video

Австралийской полиции пришлось развернуть спасательную операцию, когда двое мужчин, загорающих голышом на отдаленном пляже, заблудились в лесу, убегая от оленя. Впрочем, в Австралии и не такое случается. А вирусной эта новость стала благодаря сурдопереводчице, эмоционально рассказавшей о незадачливых туристах на языке жестов.

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На пресс-конференции офицер полиции Мик Фуллер крайне сдержанно рассказал представителям СМИ о произошедшем, назвав туристов “идиотами”. Убегая от оленя, они заблудились в национальном парке. В итоге их нашли и вызволили из леса, после чего обвинили в нарушении "ковидных" ограничений.

Сурдопереводчица на пресс-конференции очень повеселила пользователей соцсетей и многие пишут, что это было самое смешное, что они видели за весь год.

В спасательной операции были задействованы самолеты полиции и скорая помощь. Молодой мужчина 30 лет был найден абсолютно голым с рюкзаком за плечами, его старший товарищ был “частично” одет. Офицер полиции Фуллер заявил, что мужчины подвергли риску окружающих, покинув место жительства без веской на то причины. Фуллер осудил загорающих, которые своим поведением растратили ресурсы спасательных служб. “Им должно быть стыдно”, — заявил он. Нарушителей карантина оштрафовали на 1000 австралийских долларов.

На этом курьезная ситуация не закончилась — пресс-конференцию прервал мужчина, заявивший, что он “создатель всего на земле”. Полицейскому задавали вопросы о том, можно ли считать загорание на отдаленном пляже отдыхом вне дома, но его ответы заглушали требования мужчины прекратить свои действия и замолчать.

В воскресенье в Сиднее было арестовано 44 человека за ​​нарушение порядка общественного здравоохранения. В прошлую пятницу в Сиднее был введен двухнедельный карантин из-за увеличения числа случаев заражения Covid-19.

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