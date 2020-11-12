Pixabay/Mylene2401
Foto: Pixabay/Mylene2401

Хозяйка живущего в США французского бульдога по кличке Картошка рассказала в соцсетях, что после перехода на зимнее время ничто не может утешить ее питомца.

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Теперь Картошке приходится выходить на прогулку в парк на целый час позже, и эти невозможно долгие 60 минут милаха-пес в крайне расстроенном настроении сидит у двери и всем своим видом показывает, что он очень, очень страдает. И жмет на специальную кнопку, зовущую идти гулять - но безрезультатно.

В видеоролике, который хозяйка бульдожки опубликовала в соцсетях, она пытается объяснить Картошке, что придется подождать - ведь другие собаки, с которыми он так любит играть, еще не пришли, и в парке пусто. Но и это не может утешить любителя прогулок.

Пользователи в комментариях очень сочувствуют Картошке и призывают навсегда отменить перевод часов.

@potato.bulldog

##daylightsavingstime is confusing! ##frenchbulldog ##frenchie ##badday ##meleaving ##fyp ##petsontiktok ##dogsontiktok

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