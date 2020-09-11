Жительница Канады Дебора Андерсон работает почтальоном и признается, что есть в ее работе одна "изюминка", которая всегда веселит.

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В одном из домов, куда женщина доставляет корреспонденцию, живет настоящий сторожевой кот. Черно-белый зверь обладает крутым нравом и явно ничего и никого не боится, если речь идет о защите вверенного ему хозяевами имущества.

Чтобы показать хоть и некрупного, но очень сурового охранника, Дебора сняла несколько видео, разместив их в Интернете, и сделала кота настоящей знаменитостью. Будем надеяться, что владельцы зверя не забудут закрывать окна, иначе, как предположила почтальон, он просто разорвет ей лицо.