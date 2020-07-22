ВИДЕО: Поймана с поличным. Кошка дважды украла деньги из бара и прославилась
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Сотрудники пивного бара "СССР" в Анапе опубликовали в социальных сетях доказательство преступления молодой кошки, которую они недавно приютили - животное утаскивало денежные купюры, чтобы поиграться с шуршащими бумажками.

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Владелец бара подобрал котенка, брошенного в коробке у дороги под дождем, и приютил животное, дав кличку Масяня. Теперь она стала любимицей работников заведения и посетителей, которые приносят ей угощения.

Недавно кошку поймали с поличным - Масяня стащила хранящиеся в старом чемодане советские деньги, которые служат декором (бар ведь называется "СССР" и оформлен в соответствующем стиле). Причем проделала это дважды и теперь чемодан приходится закрывать. Ну а Масяне взамен дали более подходящие для нее игрушки, рассказал хозяин бара Руслан Водолазский.

Видеоролик с проделками Масяни стал вирусным, а про кошку написали во многих российских СМИ, сделав ее звездой соцсетей.

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Поймана с поличным))))))

A post shared by ПивБар "СССР" (@pivbar_cccp) on Jul 19, 2020 at 3:10am PDT

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A post shared by ПивБар "СССР" (@pivbar_cccp) on Jul 22, 2020 at 4:33am PDT
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A post shared by ПивБар "СССР" (@pivbar_cccp) on Jul 22, 2020 at 3:43am PDT

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