ВИДЕО: Полет дрона по самому высокому офисному зданию в Риге

Чемпион мира по дрон-рейсингу Томас Петерсонс провел беспилотник по самому высокому офисному зданию в Риге.

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По словам Томаса, для него это первый опыт полета в закрытом пространстве с такой большой площадью. "Это был большой вызов и возможность выразиться, пролетая по узким местам, нетипичным для дронов", - рассказал пилот. Самым сложным, по его признанию, было обеспечить хороший сигнал на протяжении всего полета беспилотника.

Томас Петерсонс - профессиональный пилот дронов, победитель нескольких соревнований, участник команды APEX Drone Racing. Увлекается также лыжным фристайлом, вейкбордингом и роботостроением.