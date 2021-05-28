ВИДЕО: Полет дрона по самому высокому офисному зданию в Риге
Foto: Publicitātes foto

Чемпион мира по дрон-рейсингу Томас Петерсонс провел беспилотник по самому высокому офисному зданию в Риге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Томаса, для него это первый опыт полета в закрытом пространстве с такой большой площадью. "Это был большой вызов и возможность выразиться, пролетая по узким местам, нетипичным для дронов", - рассказал пилот. Самым сложным, по его признанию, было обеспечить хороший сигнал на протяжении всего полета беспилотника.

Томас Петерсонс - профессиональный пилот дронов, победитель нескольких соревнований, участник команды APEX Drone Racing. Увлекается также лыжным фристайлом, вейкбордингом и роботостроением.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

4

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий