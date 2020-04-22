Российский видеоблогер Кирилл Нечаев, известный пародийным исполнением самых громких мировых и российских хитов, добрался до Uno - композиции, с которой группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидения".

Конкурс, который должен был пройти в середине мая, из-за пандемии коронавируса отменили, что не помешало Uno стать мега-хитом, собрав за месяц около 75 миллионов просмотров.

И Кирилл Нечаев не смог пройти мимо и перепел композицию для своих подписчиков. Но сделал это обычным для своего блога методом - пародируя манеру популярных певцов. В пародии легко можно узнать Шакиру, Эминема, Боба Марли, Льва Лещенко и многих других.

И у нас только один вопрос, как и у многих подписчиков Кирилла: "Как ты это делаешь?!"