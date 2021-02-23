ВИДЕО: Поющий тигренок прославился в соцсетях

Тигренок по кличке Шерхан, живущий в Барнаульском зоопарке, стал знаменитым после появления в интернете видео с записью его "пения".

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Ролик опубликовали в соцсети "ВКонтакте" сотрудники зоопарка. На вопросы обеспокоенных пользователей они ответили, что высокие звуки необычного мяуканья - проявление "капризного" характера молодого тигра. Таким образом он подзывает свою маму, чтобы она уделила внимание только ему. Представители зоосада также пояснили, что беспокоится за Шерхана не надо, он совершенно здоров. И рычать, как все остальные тигры, тоже умеет - и делает это, когда ест.