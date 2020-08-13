PantherMedia/Scanpix
Foto: PantherMedia/Scanpix

Жительница американского штата Северная Каролина отметила столетие вместе с 88 правнуками и другими членами семьи, сообщает издание Tuko.

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Джулия Ли Келли видела шесть поколений своих потомков. У женщины есть пять детей, 30 внуков, 88 правнуков, 49 праправнуков и один прапраправнук.

По традиции, вся ее большая семья каждый год собирается вместе, чтобы отметить день ее рождения. В этот раз из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, когда Келли исполнилось 100 лет, им пришлось поздравлять прародительницу, проезжая мимо ее дома на машинах и сигналя.

Внучка юбилярши сняла празднование на видео и опубликовала запись в Facebook. В своем поздравлении в соцсети она пожелала бабушке долгой жизни и выразила надежду, что ей тоже удастся дожить до этого возраста.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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