ВИДЕО: Работница заправки прогнала грабителя шваброй

Российские СМИ опубликовали запись камер видеонаблюдения одной из автозаправок в городе Обь, в которой можно увидеть, как сотрудница АЗС прогоняет грабителя.

Орудием, которое помогло женщине справится с преступником, стала обычная швабра. Правда, спасти деньги из кассы ей не удалось, так как мужчина, вооруженный телескопической дубинкой, сначала распылил ей в лицо газ. Женщина выбежала на улицу, но затем вернулась, взяла в подсобном помещении швабру и прогнала обидчика.

Как сообщают СМИ, добычей злоумышленника стала сумма около 7 тысяч рублей (100 евро по текущему курсу).