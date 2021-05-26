ВИДЕО: Рижскому бобру Чапиньшу нашли завидную невесту и отправляют в Нидерланды

27 мая Чапиньш, попавший 8 лет назад в Рижский зоопарк малышом, отправится в Нидерланды к своей подруге Бетти, которая живет в зоопарке города Керкраде. Перед визитом бобры обменялись "парфюмерными" посланиями для заочного знакомства.

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Бетти современная европейская дама, поэтому написала Чапиньшу первой, и прислала пучок соломы из своего гнезда, щедро помеченный запахом бобрихи. Тот долго и скрупулезно изучал послание и ответил тем же. Знакомство прошло успешно и теперь Чапиньш едет "жениться".

А Бетти невеста завидная - в GaiaZOO у нее есть просторный пруд и остров, в то время как в Риге содержать экспозицию бобров было бы сложно из-за замерзания водоема зимой. К тому же эти животные активны в ночное время, когда посетителей нет. В Рижском зоопарке уверены, на новом месте Чапиньшу будет намного лучше, как и его потенциальному потомству.

Сам он был совсем крохотным, когда его родители были убиты охотниками. Брат умер от голода, а Чапиньша спасли и привезли в зоопарк, где выходили и выкармливали из бутылочки заменителем собачьего молока. Когда он вырос, то стал активным помощником в образовательных мероприятиях Рижского зоопарка.