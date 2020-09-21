ВИДЕО: Российская телеведущая прогулялась голой по проезжей части и была задержана
Foto: Publicitātes foto

В подмосковном городе Раменское российская телеведущая и актриса Хильда Кармен прогулялась голой, после чего была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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На опубликованном в сети видео обнаженная Кармен идет по проезжей части города, за ней едет машина сотрудников ДПС. Авторы ролика рассуждают, в связи с чем женщина оголилась. "Вроде идет нормально. Может проспорила что-то"? — предполагает очевидица.

Инцидент произошел днем 20 сентября. В комментариях паблика "Типичное Раменское" пользователи отмечали, что машина ДПС следовала за ведущей несколько минут, не предпринимая никаких действий.

По данным РЕН ТВ, девушка оголилась после того, как приняла запрещенные вещества. В конце прогулки актрису поджидали врачи. Утверждается, что специалисты приложили немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль скорой помощи. На втором опубликованном видео ее ведут в машину сотрудники "скорой" вместе с полицейским. Она оказывает им сопротивление.

27-летняя Хильда Кармен снималась в рекламах, сериалах и короткометражных фильмах. Также она ведет шоу про путешествия "Знания и эмоции" на телеканале ТВ-3 и блог в Instagram, где имеет 17 тысяч подписчиков.

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A post shared by Hilda Karmen (@hilda_karmen) on Sep 10, 2020 at 6:46am PDT

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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