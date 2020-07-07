Российский программист Денис Ширяев уже известен своими работами по восстановлению исторических видео. Например, он показал, как в цвете выглядела Тверская улица в Москве в 1986 году. Теперь он показал, как могли бы выглядеть живые герои шедевров живописи.

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Программист использовал репродукции 7 известных полотен - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, "Автопортрет с терновым ожерельем и колибри" Фриды Кало, "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Американская готика" Гранта Вуда и "Ночной дозор" Рембрандта.

Ширяев сразу предупредил, что результат нельзя считать достоверным, ведь портреты оживляла нейросеть. Но получилось все равно очень здорово. Герои картин улыбаются, подмигивают, кивают головой - в общем делают все, что свойственно живым людям.