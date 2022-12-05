ВИДЕО: Шеф Госполиции Рукс оказал помощь телеведущей в прямом эфире
Foto: Kadrs no video

Утром в понедельник глава Госполиции Арманд Рукс пришел в студию программы Rīta Panorāma Латвийского телевидения, чтобы рассказать о реформах, однако неожиданно интервью прервалось - одна из ведущих потеряла сознание прямо во время эфира.

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Фрагмент программы завирусился в соцсетях. В видео можно увидеть как Рукс внезапно прерывает свое интервью, встает с кресла и кричит: "Воды, пожалуйста! Быстро, срочно вызывайте врача!" После этого в эфир пошла реклама, а после нее передача продолжилась уже без ведущей Карины Рубене. Ее коллега сообщил, что "с ней все в порядке", но ей нужен отдых и программа продолжится без ее участия.

Представители ЛТВ в комментарии Delfi рассказали, что сейчас выясняются причины обморока Рубене.

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