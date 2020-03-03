ВИДЕО: Скандальный депутат Кайминьш устроил битву за стул с главой МВД

Депутат паламента Артусс Кайминьш опубликовал видеоролик, где пытается отвоевать стул у министра внутренних дел Сандиса Гиргенса.
Битва произошла на недавнем заседании Совета по сотрудничеству коалиционных партий. Кайминьш хотел расположиться за столом по соседству с бывшим коллегой по партии KPV LV, откуда депутат недавно вышел, однако Гиргенс явно показал, что не желает сидеть рядом с ним - министр старался занять сразу два стула. На просьбу освободить место Гиргенс отреагировал отказом.
За "битвой" наблюдали другие политики, которые с недоумением отнеслись к вежливой перепалке бывших однопартийцев.
Valdības mājā notiek cīņa par kēsliem. pic.twitter.com/72gvNmAEAj— Artuss Kaimins (@artuss) March 2, 2020