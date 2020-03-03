ВИДЕО: Скандальный депутат Кайминьш устроил битву за стул с главой МВД
Foto: Kadrs no video

Депутат паламента Артусс Кайминьш опубликовал видеоролик, где пытается отвоевать стул у министра внутренних дел Сандиса Гиргенса.

Битва произошла на недавнем заседании Совета по сотрудничеству коалиционных партий. Кайминьш хотел расположиться за столом по соседству с бывшим коллегой по партии KPV LV, откуда депутат недавно вышел, однако Гиргенс явно показал, что не желает сидеть рядом с ним - министр старался занять сразу два стула. На просьбу освободить место Гиргенс отреагировал отказом.

За "битвой" наблюдали другие политики, которые с недоумением отнеслись к вежливой перепалке бывших однопартийцев.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Сандис Гиргенс KPV LV Артусс Кайминьш
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