ВИДЕО: Скандальный депутат Кайминьш устроил битву за стул с главой МВД

Депутат паламента Артусс Кайминьш опубликовал видеоролик, где пытается отвоевать стул у министра внутренних дел Сандиса Гиргенса.

Битва произошла на недавнем заседании Совета по сотрудничеству коалиционных партий. Кайминьш хотел расположиться за столом по соседству с бывшим коллегой по партии KPV LV, откуда депутат недавно вышел, однако Гиргенс явно показал, что не желает сидеть рядом с ним - министр старался занять сразу два стула. На просьбу освободить место Гиргенс отреагировал отказом.

За "битвой" наблюдали другие политики, которые с недоумением отнеслись к вежливой перепалке бывших однопартийцев.