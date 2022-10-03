ВИДЕО: Сказал - сделал. Эпидемиолог Троянский съел буклет "Национального объединения"

Месяц назад Никита Троянский пообещал съесть рекламный буклет "Национального объединения", если на выборах "Прогрессивные" обойдут "Развитию/За!". Сказал - сделал!

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Вечером 2 октября, когда уже были известны результаты парламентских выборов, Троянский вышел в прямой эфир в соцсетях, чтобы выполнить обещание. Сначала он съел один буклет, отрывая от него полоски бумаги, а затем вырезал из другого портреты трех представителей политического объединения - Науриса Пунтулиса, Инары Мурниеце и Рихарда Колса - и тоже съел, с бананом, йогуртом и капелькой тобаско.

"Не чувствую разницы - Мурнице с табаско или без, она такая острая", - резюмировал эпидемиолог после трапезы, которая длилась около 40 минут.