ВИДЕО: Тиктокерша из Волгограда учит, как получить вид на жительство в Латвии

Блогер Алина из российского города Волгограда переехала на постоянное место жительство в Латвию. Хотя число подписчиков Алины на платформе TikTok составляет всего несколько тысяч человек, девушка подготовила видео, которое привлекло внимание местных жителей, а затем дала советы как россиянам получить вид на жительство в Латвии.

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Алина представляется человеком, продвигающим бизнес, позволяющий работать из любой точки мира. Сама она родом из Волгограда — крупного города на юго-востоке России с населением более миллиона человек — но теперь официально переехала в Латвию. Примечательно, что ее аккаунт в TikTok был создан совсем недавно - в конце мая.

Первое видео включает в себя три совета для тех, кто хочет уехать из России. Позже она перечисляет причины, по которым Латвия — отличная страна для переезда россиян. По ее словам, здесь все понимают по-русски и можно жить, даже не зная английского. Также она подчеркивает преимущества латвийского паспорта — с ним можно путешествовать по всей Европе.

Видео Алины о том, как она видит Ригу глазами иммигранта, набрало несколько сотен тысяч просмотров. И у многих возникает резонный вопрос: неужели российским гражданам так легко получить в Латвии вид на жительство? Вариант Алины — выйти замуж за гражданина нашей страны, вскоре после достижения совершеннолетия она сыграла свадьбу с жителем Латвии.

Но даже этот способ оказался нелегким, и девушка подробно рассказала о своем романе на расстоянии и трудностях, которые паре пришлось пережить, чтобы оказаться на родине жениха. "Сейчас, спустя три месяца, я наконец-то получила вид на жительство в Латвии на основании брака. Трудно сказать, через что мы прошли, но все это было очень сложно", — резюмирует Алина и добавляет, что теперь она может прожить в Латвии не менее года и с комфортом путешествовать по Европе и странам Шенгенской зоны.