ВИДЕО: Тюнинг 80-го уровня. Российский автомеханик сделал огнемет из "Жигулей"

Автомеханик из Краснодара увлекается переделкой автомобилей. Недавно он превратил автомобиль ВАЗ-2106 в машину-огнемет, которая испускает гигантские струи огня из фар, а до этого сделал пятиметровый автомобиль-паук и преобразил Lada Priora.

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Ваган Микаелян — автомеханик и блогер, который делится результатами своей работы в Instagram и на YouTube. Недавно в его Instagram появилось видео, на котором автомеханик показывает подписчикам измененные "Жигули" — автомобиль ВАЗ-2106, переделанный в настоящий огнемет.

"Друзья, мы сделали машину-огнемёт, и сейчас у нас будет первый тест", — говорит Ваган на видео.

Огнеметы в машине были установлены туда, где обычно расположены фары ближнего света. В Instagram-stories автомеханик показывал, как устроен огнемет. Перед тем как использовать воспламеняющуюся жидкость, он тестировал механизм с водой. В багажнике "Жигулей" Ваган разместил баллоны с жидкостью и с воздухом под давлением. Жидкость течет по шлангам, протянутым вдоль салона к фарам.

Эксперимент с водой прошел успешно, поэтому Ваган установил в машине баллоны с воспламеняющейся жидкостью. Машину-огнемет механик прозвал "дракон". По словам мужчины, он будет использовать дракона на автобоях, чтобы сжигать автомобили проигравших.

Машина-огнемет далеко не первое творение автомеханика. В июне 2020 года, Ваган удивил своих подписчиков показав автомобиль-паук, который он со своими коллегами сделал за два месяца. Его команда заменила колеса машины на железные лапы на колесиках. Удивительно, но команде механика удалось заставить автомобиль ехать, пускай и совсем не быстро.

"Вес автомобиля — 700 килограммов. Мы облегчили ее, сняв бак — машина работает на электромоторе. Ширина между лапами "Приоры-паука" — 5,60 метров. Длина средних лап — 3,33 метра, передних и задних — 3 метра", — объяснил Ваган в видео на своем канале на YouTube.

В сентябре 2019 года Ваган с коллегами-мастерами создал, по его словам, самую высокую "Приору" в мире. К машине были прикреплены огромные металлические колеса. Вагану удалось проехаться на этой машине по центре Краснодара, а после он на спор перевернул машину и смог преодолеть на ней расстояние в 15 метров.