ВИДЕО. У Санты появился бойфренд в рождественской рекламе почтовой службы Норвегии
Foto: Kadrs no video

В Норвегии почтовая служба Posten выпустила рождественский рекламный ролик, в нем Санта-Клаус сменил ориентацию и стал геем. Реклама приурочена к 50-летию декриминализации гомосексуальных отношений в Норвегии в 1972 году.

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Видео является пародией на фильм "Когда Гарри встретил Салли". Мужчина по имени Гарри без рубашки спускается с лестницы для того, чтобы застать за доставкой подарков Санту. Пойманный в врасплох старик пытается сбежать через дымоход. Но неловкая встреча приводит к началу романтических отношений.

На протяжении многих лет мужчины встречаются на Рождество, и каждый год Гарри готовится к встрече с Сантой - подбирает одежду и приводит себя в порядок. Постепенно мужчины переходят к беседам, играм и обмениваются подарками, но Гарри каждый раз страдает, когда Санта уходит после очередной встречи. Ему надоедает довольствоваться встречами раз в год и он пишет Санте: "Все, что я хочу на Рождество, — это ты". В итоге вместо Санты подарки начинает доставлять норвежская почта, и когда Гарри заходит в дом, то встречает своего возлюбленного и пара целуется.

"Когда Гарри встретил Салли" — это рождественская комедия, снятая в 1989 году режиссером Робом Райнеом. Она рассказывает об отношениях гетеросексуальной пары, которую сыграли в картине Билли Кристал и Мег Райан.

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