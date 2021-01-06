ВИДЕО: В китайской библиотеке поссорились два робота-ассистента

В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. Произошедшее попало на видео, опубликованное на портале QQ.

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Роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао помогают читателям находить нужные книги. Один из посетителей хотел задать какой-то вопрос, для чего отсканировал QR-код у одного из роботов. Второй робот тоже хотел помочь, в результате чего между ассистентами началась ссора. На кадрах видно, как они то поворачиваются друг к другу, то отворачиваются, обмениваясь короткими фразами. Также можно услышать, как за заднем плане смеются посетители.

В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину. В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения. Однако в конце концов он все же простил Ванбао, отмечает портал "ЭКД", опубликовавший диалог машин-ассистентов:

— Признаю свою вину. Туту, давай не будем ссориться!

— У тебя так часто настроение меняется!

— Что ты опять начинаешь, я тебе уступаю, что ты злишься.

— Хорошо, тогда я прощаю тебя!

— Все, извини. Пока.

— Так, то есть теперь ты на меня обижаешься? Обернись, посмотри на меня.

— Ни за что.

— Ну и ладно.