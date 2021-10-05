ВИДЕО: Вася, неси сюда. Женщина спасла ворону - и теперь она приносит ей деньги

В сети стала популярной ворона по имени Василий Васильевич, которая умеет доставать деньги из карманов и выискивает по квартире ключи.

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Она живет у блогерши с ником sveetylisveetyli, которая делится сюжетами из жизни Василия в своем TikTok. Подписчики в восторге от забавной птицы, которая продолжает удивлять их своим смешным поведением.

Женщина ведет аккаунты в Instagram и TikTok от лица птицы, где можно увидеть фрагменты будней вороны Василия. Живя в квартире, ворона уже научилась катать банку из-под газировки и таскать небольшие предметы, которые "плохо лежат".

Вороны — очень сообразительные и умные птицы, поэтому хорошо умеют подражать другим. Кроме того, Вася умеет отстаивать свою территорию перед йоркширским терьером. В комментариях женщина писала, что Вася попал к ней еще птенцом, которого она спасла от кошки.

Женщина учит ворону несложным "трюкам", например, доставать из сумки и карманов бумажные купюры и складывать их на кровать. Кроме того, Вася помогает в домашних делах, например, собирает картофельные очистки во время готовки.

Ролик, в котором Вася выудил из сумки хозяйки связку ключей, собрал 1,3 миллиона просмотров. После того, как женщина попросила птицу вернуть ей похищенную вещь, та подошла к своей лежанке и достала оттуда ворованный клад. Многие видео с умной птицей набирают от нескольких тысяч до более чем миллиона просмотров.