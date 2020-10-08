ВИДЕО: Ветеринар показал видео, после которого вам навсегда расхочется гладить уличных собак

Живущий в Италии ветеринар Риккардо Сканьоли не только помогает зверюшкам восстанавливать здоровье, но и является активным блогером.

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Чаще всего он публикует забавные ролики с животными, однако недавно в его профиле TikTok появилось видео, от которого большинству из вас станет не по себе.

Итальянский "айболит" снял крупным планом спину собаки и погладил ее против шерсти, приоткрыв кожный покров. "Есть ли у нас клещи?" - подписал он свой ролик, который людям со слабыми нервами лучше не смотреть. И уличных животных не гладить.

Что стало с собакой дальше, блогер не пояснил, но хочется надеяться, что ее освободили от паразитов. Как пояснил кто-то в комментариях к видео, сделать это можно исключительно вручную и с использованием гемостатиков (препараты, способствующие свертыванию крови, для предотвращения большой кровопотери при открытых ранах).