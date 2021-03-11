VIP-столы и Лас-Вегас: 21-летняя дочь миллионеров раскрыла суммы трат на развлечения

Дочь британских миллионеров Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раскрыла суммы своих трат на роскошную жизнь и развлечения с друзьями, пишет The Sun.

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Согласно информации издания, Барри Дрюитт и Тони Бэрлоу, известные как первая в Великобритании гей-пара, которой удалось получить официальный статус отцов, ежемесячно выдают 21-летней дочери Сафрон Дрюитт-Бэрлоу карманные деньги в размере пяти тысяч долларов. Также ей предоставили безлимитную кредитную карту для любых нужд.

Кроме того, на данный момент девушка владеет собственной косметической линией, которая приносит ей доход. По словам Сафрон, один из ее родителей перечислил ей 15 миллионов долларов в знак поощрения за то, что дочь занялась бизнесом.

"Мне неудобно говорить, сколько у меня денег в банке, но их правда много. Когда у меня меньше миллиона долларов на карте, это вызывает реакцию: "О, черт возьми". Я не могу допустить, чтобы средств было так мало, это бы довело меня до слез", — призналась героиня.

Она рассказала, что большая часть денег тратится ею на VIP-столы в клубах, дорогой алкоголь и вечеринки. Чаще всего Дрюитт-Бэрлоу проводит время в семейном особняке, однако когда ей хочется развлечься, она летает в Лас-Вегас или Лос-Анджелес первым классом. По ее словам, в Лас-Вегасе за одну вечеринку у бассейна с диджеями в компании пяти-восьми человек она тратит около 50 тысяч долларов. Помимо этого, дочь миллионеров заселяется на ночь в люксовые номера самых дорогих отелей и оставляет щедрые чаевые персоналу.

"Мне всегда говорили, что самый богатый человек за столом берет оплату счета на себя. Я ходила в одну из самых эксклюзивных школ в стране, и там я была в числе самых обеспеченных детей. Люди в моем кругу ездили в Дубай или Австралию на каникулы, у некоторых был дом на Барбадосе, и мы летали туда на несколько недель", — поделилась она.

Героиня материала также похвасталась, что у нее появился автомобиль Mercedes стоимостью 90 тысяч долларов. Она добавила, что главным вложением на данный момент является ее собственный дом в Эссексе, Англия: на его строительство девушка потратила почти два миллиона долларов.

"Папа Тони всегда думал, что я трачу слишком много, а папе Барри все равно. Меня это не останавливает, я делаю то, что хочу. Деньги есть, а это значит, что я могу их потратить", — отметила девушка.

Ранее в марте Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раскрыла сумму трат на свою красоту. Она рассказала, что раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде.