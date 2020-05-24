Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Любовь Линды Мурниеце и 7 миллионов Олега Филя: о чем пишут латышские таблоиды
- 2. Настоящий рижанин легко узнает эти места. А ты?
- 3. Как Полина Гагарина будет делить имущество при разводе
- 4. Неизвестные факты о знаменитой телесаге "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
- 5. "Взрослая женщина занимается ерундой". Аниту Цой обвинили в живодерстве
- 6. Агата Муцениеце официально подала на развод с Прилучным
- 7. Бриться лень. Кристина Асмус отрастила усы
- 8. Молодая жена Петросяна сильно разочаровала поклонников
- 9. Молодожены-нудисты собрали на свадьбе 40 обнаженных гостей