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Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
Внебрачные дети русских звезд, скандал с белым порошком и другие события недели
Foto: LETA

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Священник, гипноз и слова Путина: как звезды шоу-бизнеса бросали курить
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