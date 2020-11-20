Возьми звезду с собой в кровать. В продаже появился спрей для белья с запахами Дженнифер Энистон и других знаменитостей

Британский производитель нижнего белья запустил линейку спреев с запахами знаменитостей, которые предлагается разбрызгивать на подушку и вдыхать по ночам для улучшения сна. "Понюхать" подобным образом можно Рианну, Гарри Стайлза, Зака Эфрона, Марго Робби и Дженнифер Энистон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пандемия повысила интерес к ароматерапии: запах, который перестали ощущать те, кто заболел коронавирусом, стал играть более важную роль. В самом начале пандемии в марте продажи успокаивающих ароматических масел выросли на 500%, согласно данным The NPD Group. Люди использовали ароматерапию, чтобы лучше спать, когда мысли о коронавирусе и связанный с этим стресс не давали им расслабиться. Масла добавляли в ванну, распыляли по квартире, а также капали на подушку, чтобы вдыхать запахи ночью.

Ароматерапевты уверены, что запах лаванды усиливает альфа-волны в лобных долях мозга, побуждая расслабиться, объясняет журнал Marie Claire. Лаванда оказывает и физическое воздействие, снижая давление и помогая организму вырабатывать мелатонин — гормон, способствующий спокойному сну.

Запах активирует лимбическую систему, которая отвечает за эмоции и память. Это, в свою очередь, влияет на вегетативную нервную систему, которая контролирует наш уровень энергии и отдыха. Со временем в мозгу образуется связь определенного аромата с ощущением сонливости, которая и становится стимулом для релаксации, помогая поддерживать здоровый режим сна.

Британский бренд нижнего белья Pour Moi пошел еще дальше и начал продавать спреи с запахами знаменитостей. Среди звезд, которых теперь можно "разбрызгать на подушку и вдыхать по ночам", — солист британской группы One Direction Гарри Стайлз, Рианна, актеры Зак Эфрон, Марго Робби, Дженнифер Энистон и Брэдли Купер. Маркетологи компании явно решили охватить максимально широкую по гендерному и возрастному критерию аудиторию: ароматы подобрали и для мужчин, и для женщин разных поколений в соответствии с их любимыми артистами.

На вопрос, как именно создавались эти ароматы — ведь проверить, как в действительности пахнет та или иная знаменитость, невозможно — в компании отвечают, что их парфюмеры брали за основу любимые ароматы и духи звезд.

Так, Зак Эфрон пахнет "ультрасвежими травяными нотами и бодрящим зеленым яблоком", а Гарри Стайлз ассоциируется у парфюмеров с "арбузным сахаром и пьянящей смесью сливочных стручков ванили, сухофруктов и сладкого древесного сока".

Для поклонников Дженнифер Энистон, "которая известна ухоженной кожей, волосами и подтянутой фигурой", подобрали "ноты апельсина, лилии и сандалового дерева", которые она сама предпочитает в парфюмах, а любимый запах Брэдли Купера — это "смесь нот кориандра, пихты и кожи". Марго Робби, "самая сексуальная знаменитость, с которой хочется быть рядом", пахнет как "хурма, гранат и богатая орхидея", а Рианна — самая вкусно пахнущая знаменитость, как говорится на сайте Pour Moi, ее аромат напоминает "зефир, нероли и цветок апельсинового дерева".

"Возьми с собой в кровать любимую знаменитость", — призывает рекламная кампания бренда, производящего сексуальное нижнее белье.

"Наши новые постельные спреи создадут чувственные сны, наполненные настоящим ароматом суперзвезды, которой вы восхищаетесь", — описывают продукцию маркетологи, намекая на то, что аромат, как прикроватный плакат, вызовет в памяти образы любимого артиста, и он обязательно приснится фанату. "Но если бы вы действительно оказались в постели со знаменитостью, смогли бы вы думать о сне?", — задается вопросом журналистка The Guardian, критикуя рекламную кампанию.

На такой случай производитель рекомендует воспользоваться спреем не для успокоения перед сном, а напротив, для возбуждения "перед особенной ночью под одеялом", что особенно актуально для людей, оставшихся на карантине в одиночестве.

"С наступлением холодных долгих ночей нет ничего лучше, чем надеть свою любимую ночную рубашку, уютно устроиться на мягкой подушке и мечтать о своей любви к знаменитостям", — считают производители нижнего белья, предлагающие использовать спрей как афродизиак. Пока что ароматы распространяются только по предзаказу на территории Великобритании и разыгрываются среди желающих. Цена одного такого флакончика - 15 фунтов.