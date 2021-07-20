Впервые представлено свадебное платье, полностью сшитое из медицинских масок
Foto: Charisse Kenion / Unsplash

Дизайнер впервые представил подвенечное платье из медицинских масок в честь ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Sun.

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Известно, что с 19 июля в Великобритании отменили почти все меры предосторожности: жителям страны разрешили ходить без индивидуальных средств защиты и собираться большими группами, а предприятиям с высоким эпидемиологическим риском вновь разрешили открыться.

В честь этого события свадебное агентство Hitched выделило бюджет для создания платья, полностью сшитого из белых медицинских масок. Таким образом руководство компании решило отпраздновать возвращение организации свадебных торжеств после объявленного Дня свободы (Freedom Day).

Английский модельер Том Сильвервуд соединил между собой 1500 защитных масок и представил общественности платье с объемными деталями на плечах, пышной юбкой со шлейфом и разрезом. В описанном наряде запечатлели модель Джемайму Хамбро, которая позировала на улице, держа в руке букет цветов.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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