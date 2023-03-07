Время - деньги. Какие часы носят латвийские политики

Наручные часы многое говорят об их владельце. Особенно, если речь о политиках. В преддверии перехода на летнее время издание Privāta Dzīve выяснило, какие часы носят депутаты Сейма и как они их приобрели. Правда, стоимостью аксессуара делиться захотели не все.

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Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс носит наручные часы фирмы Kristian Kiel стоимостью 199 евро: "Купил их не за имя, а за дизайн. Они и правда очень красивые, а еще особенны тем, что есть возможность выставить двойное время - местное и латвийское. Это очень удобно в командировках".

Экс-главе дорожной полиции Эдмунду Зивтиньшу наручные часы Casio Quartz подарил 11 лет назад коллега - начальник дорожной полиции Литвы Гинтарас Александравичюс. Больше всего депутату нравится, что на циферблате есть эмблема Литовской дорожной полиции.

Священник и политик Марцис Енцитис носит золотые наручные часы, которые преподнесла ему в день рождения 10 лет назад его община.

Айва Виксна вот уже двадцать лет уточняет время по наручным часам швейцарской фирмы Rado: "Они очень ценны для меня, ведь это подарок любимого человека. И за эти двадцать лет не сломались ни разу!"

Юрис Вилюмс носит, по его признанию, самые обычные "умные" часы. В них есть полезные функции для занятий спортом, но Вилюмс использует их, по большей части, по их прямому назначению - когда требуется узнать точное время.

Самый дорогой хронометр - у Айнара Шлесерса. Это золотые часы фирмы Breguet с турбийоном. Из-за них у политика 13 лет назад возникли проблемы - против него был возбужден криминальный процесс, так как Шлесерс не внес часы, стоимость которых в 2007 году была около 50 тысяч евро, в налоговую декларацию.