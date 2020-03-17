Выпивка по интернету. В Сети открылся бар для тех, кто в карантине

В Интернете начал работу онлайн-бар, где все, кто вынужден оставаться в карантине, но очень хочет насладиться бокалом вина или пива и очень не хочет делать это в одиночестве.

Идея создания бара принадлежит сотрудникам российского брендингового агентства shishki.collective. Название они позаимствовали у движения #StayTheFuckHome, призывающего людей оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Инициатива движения принадлежит жителю Франкфурта Флориану Райфшнайдеру, и на сайте staythefuckhome.com уже даже есть "Манифест самокарантина", в котором собраны простые, но действенные методы борьбы с пандемией. И одно из них - карантин.

Выдержать самоизоляцию могут не все. И кому-то возможность встретиться с друзьями (или незнакомцами) хотя бы в виртуальном баре может очень скрасить вынужденное одиночество и скуку.

Онлайн-заведение представляет собой набор "комнат" в сервисе Whereby, предназначенного для видеозвонков. Основная комната вмещает до 12 человек, комнаты поменьше — до четырех. В любую из них можно пригласить друга, скопировав специальную ссылку. Разработчики сравнивают бар с защищенным сексом: там вы сможете приятно и безопасно провести время без последствий (если не увлечетесь выпивкой, конечно).

"Мы придумали бар в субботу. Мы просто работали, плакаты рисовали. И в какой-то момент начали думать, к чему приведет карантин. Заговорили о том, что будет с барами. Так и возникла идея сделать онлайн-бар, все загорелись, вспомнили про инициативу #StayTheFuckHome – и так появилось название. Быстренько напридумывали, нарисовали, поскольку мы как раз сидели с креативщиками и дизайнерами, все быстро собрали и за сутки запустили, - рассказал Михаил Шишкин, креативный директор агентства shishki.collective изданию Sobaka.ru. - C нами связалось сразу несколько баров и мы решили открыть несколько онлайн-представительств реально существующих проектов. Сделаем такую барную улицу. Мы изначально планировали это, как международную инициативу. Поэтому и сайт запустили на английском. Устроено все просто: наливаешь бокал пива, заходишь в онлайн, там сидят какие-то ребята – кто-то из Лос-Анжелеса, кто-то из Таллина, кто-то из Харькова, из Москвы. Довольно много экспатов, которые переехали из России, и вот они рассказывают, как у них там сейчас. Парень из Испании, к примеру, показывает, что за окном чудесная солнечная погода, но на улицах никого. Так что это такое живое общение, все знакомятся, разные темы обсуждают".