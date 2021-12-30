"Я хочу в тюрьму". За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?

В жизни преступников в 2021 году было еще больше опасностей, чем обычно. Мало того что пандемия COVID-19 усложнила работу воришек-домушников, грабителей и карманников, так еще и сами они зачастую оказывались не на высоте, самостоятельно создавая себе неприятности, многие из которых обернулись длительными сроками заключения.

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Истории самых нелепых правонарушителей уходящего года вспоминает "Лента.ру".

Я убью твой телевизор, мама

Отношения с родственниками складываются удачно далеко не у всех. Однако угодить за решетку, поссорившись на ровном месте с ближайшими членами семьи, все же ухитряются немногие. Но в 2021 году нашлись герои, которые оказались в крепких руках правосудия, самым дурацким образом поступив со своими близкими.

Так в Кении молодой человек по имени Рональд Кипкембой попал за решетку на полгода после того, как закатил скандал матери. Начиналось все с того, что мужчина решил сходить к ней в гости. Он вызвал местное двухколесное такси бода-бода и подкатил к родительскому дому.

Правда, наличных денег, чтобы оплатить поездку, у Рональда не нашлось, и он попросил мать заплатить извозчику. У женщины бумажных денег тоже не оказалось, и она предложила перебросить деньги на мобильный телефон таксиста. Это-то и вывело Кипкембоя из себя.