"Я хочу в тюрьму". За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?

В жизни преступников в 2021 году было еще больше опасностей, чем обычно. Мало того что пандемия COVID-19 усложнила работу воришек-домушников, грабителей и карманников, так еще и сами они зачастую оказывались не на высоте, самостоятельно создавая себе неприятности, многие из которых обернулись длительными сроками заключения.
Истории самых нелепых правонарушителей уходящего года вспоминает "Лента.ру".
Я убью твой телевизор, мама
Отношения с родственниками складываются удачно далеко не у всех. Однако угодить за решетку, поссорившись на ровном месте с ближайшими членами семьи, все же ухитряются немногие. Но в 2021 году нашлись герои, которые оказались в крепких руках правосудия, самым дурацким образом поступив со своими близкими.
Так в Кении молодой человек по имени Рональд Кипкембой попал за решетку на полгода после того, как закатил скандал матери. Начиналось все с того, что мужчина решил сходить к ней в гости. Он вызвал местное двухколесное такси бода-бода и подкатил к родительскому дому.
Правда, наличных денег, чтобы оплатить поездку, у Рональда не нашлось, и он попросил мать заплатить извозчику. У женщины бумажных денег тоже не оказалось, и она предложила перебросить деньги на мобильный телефон таксиста. Это-то и вывело Кипкембоя из себя.
Рональд взял приборы в заложники, пригрозил расправиться с ними и даже успел повредить оба приемника дневных ток-шоу и кулинарных программ.
Терпение женщины лопнуло, и она вызвала полицию. В итоге Кипкембоя осудили на шесть месяцев тюремного заключения. Главным свидетелем обвинения на процессе выступила мать преступника в компании с покалеченными приборами.
Свадьба пела и плясала
Развод — дело печальное, хотя и не такое уж редкое. Впрочем, многие забывают, что перед бывшими супругами, а особенно оставленными детьми, остаются некоторые обязательства. И расплата за их невыполнение может настать в любой момент.
На себе это испытал житель Эквадора, причем крепкие ребята в форме появились в тот самый момент, когда мужчина под церковный орган и звон бокалов уже почти создал новую ячейку общества.
Наряд полиции задержал злостного неплательщика алиментов прямо во время свадебной церемонии, на глазах у изумленных гостей, родных и священника, который уже собрался задать жениху и невесте самые главные вопросы перед лицом господа.
Позже СМИ выяснили, что написавшая заявление в столь неподходящий момент бывшая супруга задержанного воспитывает двоих детей от их брака, а денег от некогда любимого человека не видела уже несколько месяцев.
Хочу в тюрьму
Впрочем, порой длительное общение с домочадцами доводит до того, что злоумышленники с радостью сдаются в руки закона самостоятельно. Именно это и произошло в Италии, где бывший наркоторговец бросился искать встречи с тюремщиками.
30-летнего албанца задержали и осудили за преступления, связанные с оборотом запрещенных веществ. Надо сказать, что итальянский суд проявил редкое милосердие и приговорил мужчину к нескольким годам домашнего заключения. Казалось бы, оставалось только сидеть перед телевизором, есть равиоли и ждать заветного звонка на выход.
Однако через несколько месяцев после начала отбытия приговора, осужденный сбежал из-под надзора и тут же сдался первому встреченному патрулю карабинеров.
Полицейские выполнили просьбу затюканного бандита, что, впрочем, было достаточно просто, учитывая совершенный побег.
Где моя картошка, чувак?
Фастфуд вреден ровно настолько, насколько популярен. Однако далеко не всем удается угодить в тюрьму после похода за гамбургером и картошкой фри. Для этого нужен особый склад характера.
23-летний Дэвион Гиллори и 25-летний Трекайя Коэн оказались за решеткой именно из-за картошки. Молодые люди из американского штата Техас сделали заказ в одном из ресторанов "Макдоналдс" в городе Хьюстон и подъехали к окошку.
Конфликт вроде бы затих, но работники "Макдоналдс" успели вызвать полицию, которая и задержала парочку по горячим следам — недовольные клиенты расположились на парковке рядом с заведением.
После проверки выяснилось, что Коэн недавно получил условный срок за ограбление, так что размахивание пистолетом было не самым лучшим ходом в споре за картошку.
Молодых людей арестовали за вооруженное нападение с отягчающими обстоятельствами. Суд назначил залог в 10 тысяч долларов каждому. Впрочем, учитывая предыдущие "подвиги", Коэну ждать очередного мягкого решения правосудия не приходится.
Просто такая сильная любовь
Впрочем, не только мелкие уличные преступники попадаются по глупости. Порой жертвами собственной беспечности становятся матерые уголовники, которые годами умудрялись водить следствие за нос.
Так, в Великобритании за решетку на 13 лет отправился главарь крупной банды наркоторговцев, который несколько лет считался неуловимым. 39-летний Карл Стюарт являлся едва ли не крупнейшим поставщиком наркотиков в Ливерпуле и был одним из самых разыскиваемых бандитов всего Альбиона.
Сделки мужчина проворачивал через мессенджер EncroChat, который благодаря глубокому шифрованию данных стал очень популярен среди преступников.
Специальному отделу британской полиции, занимающемуся правонарушениями в сети, удалось взломать аккаунт Стюарта, однако и это сначала не принесло никакой пользы, потому что опытный уголовник был очень осмотрителен даже с зашифрованными сообщениями, и установить его личность не получалось.
Стюарт в очередной раз приобрел любимое лакомство и не смог удержаться от того, чтобы отправить одному из подельников фотографию собственной руки, сжимающей вкусную добычу.
Один из сотрудников Скотленд-Ярда оказался настоящим бульдогом в профессиональном отношении. Он вцепился в, казалось бы, не несущую никакой информации фотографию и сумел срисовать с изображения отпечатки пальцев Стюарта. Через некоторое время неуловимый бандит был идентифицирован, пойман и осужден на 13 лет лишения свободы.
И снова здравствуйте!
Ливерпульская полиция, похоже, отлично изучила опыт поимки Карла Стюарта, а вот его коллеги сделать нужные выводы не догадались. Похожая история провала наркоторговца в столице Мерсисайда произошла всего через несколько месяцев.
Натан Хардинг с сообщником занимались торговлей марихуаной, причем полиция нашла доказательства продажи 193 килограммов каннабиса, стоимость которого составляла около одного миллиона фунтов стерлингов. Преступники продавали и другие запрещенные вещества и, видимо, считали себя не менее неуловимыми, чем Карл Стюарт.
Во всяком случае Хардинг без особого трепета сделал фотографию собственной руки полной марихуаны. Этого полицейским оказалось достаточно, чтобы определить отпечатки пальцев бандита и отправить его под суд, который приговорил мужчину к 18 годам тюрьмы.
Совсем вы меня не цените
Интернет полон опасностей, причем далеко не только для рядового обывателя, но и для злоумышленников, которые забывают, что происходящее на экране их компьютеров и смартфонов — не видеоигра и не кадры любимого сериала.
Лорейн Грейвс из США, которую разыскивали за предполагаемое соучастие в убийстве, решила отчитать полицейское управление города Талса, штат Оклахома, в Facebook. Возмущение подозреваемой вызвало то, что в объявлении о ее розыске на странице полиции не содержалось информации о вознаграждении за поимку. "А где вознаграждение?" — спросила Грейвс под постом правоохранителей.
Женщину вычислили и задержали в течение суток после вопроса, ей был назначен залог в размере 500 тысяч долларов.
Мы случайно
Впрочем, не стоит думать, что в 2021 году только преступники попадали в неловкие ситуации. В противостоянии с логикой и здравым смыслом были замечены и служители закона.
В конце ноября британские правоохранители решили сделать странный подарок некоему Лаурасу Матюшовасу, осужденному на четыре года за шантаж. Не успел мужчина как следует обустроиться в камере, как через двое суток после вынесения приговора ему объявили, что пора на выход.
Матюшовас не поверил, что из памяти у него стерлись 1460 дней заключения, и даже попросил суд проверить еще раз, действительно ли к нему больше нет претензий. Юристы покопались в бумажках и уверили шантажиста, что все в порядке.
На радостях Матюшовас обзвонил всех знакомых, а после выхода закатил грандиозную вечеринку, продолжавшуюся почти две недели. Прервали праздник снова полицейские, которые явились на порог отпущенного 6 декабря и огорошили его сообщением, что досидеть оставшиеся 1458 дней срока все-таки придется. Ошибочка вышла.
А позже появились данные, что в 2021 году таких ошибочек у британского правосудия накопилось изрядно — с февраля по май второго года пандемии суды Соединенного Королевства ошибочно освободили по меньшей мере шесть преступников
Остается только надеяться на то, что нигде в мире подобным же образом не окажутся на свободе настоящие "работники ножа и топора", а правоохранительные органы всегда будут на шаг опережать преступников. Надеяться ведь можно?