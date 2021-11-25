"Я словно оказался в сказке". Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины

Специалисты IT-вселенной из разных стран мира ежедневно трудятся в Кремниевой долине, создавая инновационные технологии и зарабатывая на них миллионы долларов. Тяжелая работа и отсутствие свободного времени зачастую приводят к выгоранию и психологическим проблемам. Чтобы развлечься и хотя бы на одну ночь уйти от суровой реальности, технократы устраивают вечеринки, знаменитые своими оргиями и обилием наркотиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Участники подобных мероприятий не скрывают, что происходит за закрытыми дверями элитных особняков Сан-Франциско, но побывать в таком месте удается далеко не каждому. Что рассказывают очевидцы о том, как отдыхают величайшие умы Кремниевой долины после захода солнца, пишет "Лента.ру".