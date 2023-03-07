Янис Адамсонс - инвалид, кто защищает Пушкина, экс-жена банкира Филя не вернет подарки: о чем пишут латышские таблоиды

Янис Адамсонс из-за тюрьмы стал инвалидом, бывшая жена банкира Филя не собирается возвращать дорогие подарки, сколько языков знают дети знаменитой аккордеонистки Ксении Сидоровой и что латышская интеллигенция думает о переносе памятников. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Янис Адамсонс стал инвалидом



В июне 2021 года депутат Сейма Янис Адамсонс был обвинен и задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спустя полгода он смог выйти под залог в 30 тысяч евро с подпиской о невыезде и запретом на работу в Сейме.

Как пишет Privāta dzīve, тюремное заключение Адамсонс называет адом - экс-депутат стал инвалидом. Попав туда сразу после нескольких серьезных операций, он получил осложнения - появились пролежни. Прошения адвоката о переводе в больницу или под домашний арест остались без ответа. Вдобавок в тюрьме экс-депутат переболел ковидом и потерял обоняние.

Неприятности преследуют Адамсонса и в финансовом плане: ему отказано в оплате больничного - Агентство соцстрахования не может это сделать, так как он числится служащим Сейма, а в парламенте отказ объясняют тем, что его трудовые обязанности остановлены в связи с уголовным делом.

"Слава богу, что я уже пенсионер, - мрачно шутит экс-политик. "Пенсию хотя бы выплачивают без проблем. На хлеб хватает".

Адамсонс утверждает, что дело против него - не что иное, как политическая провокация: "Я уже в 2016 году писал, что мы живем в государстве, не соблюдающем закон. Власть обслуживает тех, кто находится у кормушки - им позволено все, а неугодные объявляются государственными преступниками".

Латышская интеллигенция - за Пушкина





Foto: LETA

Рижский совет по памятникам поддержал идею демонтажа или перемещения нескольких памятников известным людям. Однако у многих представителей местной интеллигенции эта инициатива не нашла поддержки, пишет Privāta dzīve.

Скульптор Айгар Бикше считает, что в желании все уничтожить общество зашло слишком далеко: "Мы же не сносим пирамиды майя и инков только потому, что они приносили в жертвы людей? Давайте помнить, что памятники - все же культурное наследие. В Риге по сравнению с другими столицами Европы объектов мало. Уберем эти - что поставим взамен?".

Поэт Янис Элсбергс, анализируя вклад в латвийское культурное наследие, оценил Анну Саксе как "мелкую единицу": "...Да простят меня поклонники ее творчества. Значимость Упитиса в советское время была сильно преувеличена. У Пушкина вообще никакой связи с Латвией нет, кроме его стихотворения, посвященного Анне Керн. А вот памятник Судраба Эджус должен остаться - ведь он написал гениальную книгу Dullais Dauka.

Раймонд Паулс уверен, что думать надо, в первую очередь, о том, что латышей все меньше: "В Европе мы по многим позициям на последних местах. Рождаемость падает. Вот о чем стоит волноваться, а не о том, как переназвать улицы и какие убрать памятники!"

Ивета Ратиника, педагог и поэтесса, подчеркивает, что Ригу уродуют не памятники, а ямы на дорогах и надписи на стенах. "Полезнее было бы бороться против низких зарплат и нехватки учителей. И еще, какой смысл убирать памятник Пушкину, если у нас остаются улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева? Улица Элизабетес тоже, по сути, империалистическая. Тогда весь город надо перекраивать".

Ивар Друлле, художник, депутат и член совета по памятникам видит практическую проблему: "Совет рекомендует памятники перенести, но не рекомендует, куда. А в целом, многие значимые фигуры XX века противоречивы и у каждого имеются пятна в биографии. Что касается Упитиса, нам полезно было бы задуматься не о том, что он ездил в Москву просить о вступлении в СССР, а о том, готовы ли были бы мы, живя в XX веке, рисковать своей карьерой и попасть из-за политических убеждений в тюрьму?"

Рок-музыкант Айнар Вирга сравнивает демонтаж памятников с разрушением могил: "Это такая же глупость! Кажется, во власть избраны люди, не знакомые с творчеством Пушкина, Саксе, Упитиса… Если захотеть, можно и у Баха, и у Бетховена найти политические привязки. По-моему, рижским господам лучше бы заняться ремонтом дорог, они в ужасном состоянии".

Литературовед Аусма Цимдиня считает неправильным, что вопрос находится на рассмотрении Рижской думы: "Это должно решаться на государственном уровне, ведь фигуры одни из самых значимых для нашей культуры. И, перед тем, как принимать радикальные решения, вспомните, что 200-летний юбилей Пушкина отмечался у нас в Латвийской Национальной опере помпезно, среди гостей были представители власти; Пушкин переведен многими нашими выдающимися поэтами".

Бывшая жена банкира Филя не собирается возвращать подарки







Foto: F64

"Если хочешь наслаждаться богатством мужа, не обманывай его", - подытоживает Kas Jauns скандальную историю судебных разборок латвийского миллионера Олега Филя с бывшей женой Сантой Бернал (ранее Замуэле). В середине февраля Рижский окружной суд полностью удовлетворил его иск против экс-супруги: отменены договоренности о дарении, на Бернал наложено обязательство вернуть 1.9 миллионов евро, два автомобиля Porsche и подаренные ей в браке эксклюзивные драгоценности. Также суд признал недействительными сделки, заключенные Сантой в свою пользу с близкими ей персонами (на них были переписаны принадлежавшие Бернал доли капитала, автомашины, денежные средства и другие активы).

Олег Филь и Санта Замуэле поженились в октябре 2016 года. Став женой богатейшего на тот момент человека Латвии, Санта получила возможность не отказывать себе ни в чем: заказывала наряды у самых дорогих модельеров, выучилась на сомелье, много путешествовала, собрала коллекцию эксклюзивного шампанского, открыла винный бар "Magnum", отреставрировала принадлежащий ей дом, получила займы от принадлежащих мужу фирм на сумму более миллиона евро. Однако спустя полтора года супруги развелись. Это событие совпало с ликвидацией принадлежавшего Олегу Филю банка ABLV Bank. Причиной развода тогда назвали несовместимость характеров. Однако совсем скоро стало ясно, что настоящая причина могла быть другой. Уже через два месяца после развода Санта вышла замуж за устроителя винных фестивалей - американца Дэвида Алана Бернала.

Санта отрицает измену, однако Филь настаивает, что пострадал морально и физически: "Ясно, что уже в браке появились новые отношения с другим мужчиной. Как долго это длилось, неизвестно. Я узнал обо всем от ее друзей и поначалу отказывался в это верить, но появлялись все новые неопровержимые доказательства".

После развода Филь подал заявление в полицию о возможных криминальных делах бывшей жены и возмещении морального и материального ущерба. В СМИ попала переписка с юристами и список вещей, которые миллионер требует вернуть; среди них не только автомобили и драгоценности, но и туалетный столик, французские чугунные кастрюли, тарелки, стаканы, ложки и предметы интерьера.

Бернал же заявила, что не собирается ничего возвращать. В комментарии Privāta dzīve женщина рассказала, что будет подавать апелляцию в Верховный суд.

По ее словам, она никогда не строила карьеру за счет мужа и стыдно ей только за то, что влюбилась в такого мужчину, как Филь: "Труднее всего было признаться себе, дочкам, родителям, что попала в такую ситуацию. Что я женщина, которую унижает муж, что он контролирует все и всех с помощью влияния и денег. Стыдно, что я так долго позволяла это и не уходила. Что мне вскружили голову красивые ухаживания и дорогие подарки. Для одинокой матери двоих детей, отдавшей себя полностью работе, это было головокружительно. И я, писавшая колонки о независимости женщин, сама пала жертвой, но продолжала улыбаться и говорить, что все в порядке…"

Можно сказать, в жизни Санты Бернал наступила черная полоса, ведь и у ее нового мужа появились проблемы: организатор праздников и владелец нескольких ресторанов в Калифорнии три года назад был объявлен банкротом, общий объем его долговых обязательств составляет более 12 миллионов евро.

Комбулю Инесе возвращается





Foto: Privātais arhīvs/DELFI

После трехлетнего перерыва на сцену возвращается ведущая мероприятий, певица и некогда частый персонаж местной скандальной хроники Комбулю Инесе (Саулите), пишет Kas Jauns. Последние три года стали для нее серьезным испытанием. Не было ни выступлений, ни поездок, ничего. Этот период заточения Инесе считает для себя очень важным, ведь она получила возможность переоценить жизненные ценности и укрепить отношения со своими сыновьями: "Столько времени с детьми я не проводила никогда. Мы вместе готовили еду, часами разговаривали обо всем на свете, я помогала им с учебой".

Инесе считает, что в любой жизненной ситуации спасает позитивный взгляд. "В дни, когда нечего было есть, мы жарили последнюю картошку и верили, что завтра будет лучше!". В период пандемии Инесе устроилась помощницей в сельское домохозяйство, полола грядки. Тогда она думала, что больше не вернется в музыку. Продала синтезатор и технику для выступлений. Однако все изменилось 14 февраля этого года, когда Инесе позвонили и уговорили провести праздничное мероприятие.

"Если честно, я волновалась, словно в первый раз! Однако в ходе концерта все вспомнилось и прошло на отлично. Публика благодарила, моя душа дрожала от счастья; я осознала, насколько важны для меня выступления. Я возвращаюсь!"

Ксения Сидорова хочет, чтобы дети знали латышский





Foto: Privātais arhīvs

Латвийская аккордеонистка Ксения Сидорова-Аризага, получившая международное признание, после двенадцати лет, прожитых за границей, вернулась в Латвию, сообщает Kas Jauns.

До этого они с мужем, испанцем Хосе, жили в Мадриде. Однако вот уже полтора года, как переехали в Латвию и именно здесь намерены растить и отдавать в школу своих детей - дочку Габриэлу и сына Лукаса.

Ксения с гордостью рассказывает, что ее супругу очень понравилась наша страна, и здесь он совсем не мерзнет. Более того, инициатором переезда стал именно он. "Ведь у нас здесь целых четыре времени года!", - смеется Ксения.

Семья арендовала дом неподалеку от дома родителей Ксении, в Адажи. Девять месяцев назад родился младший сын, поэтому помощь мамы очень нужна, признается аккордеонистка.

На вопрос о том, какой язык общения используется в семье, Ксения ответила, что с мужем говорят преимущественно на английском, с детьми - на испанском. Дочка уже говорит на испанском, английском, русском языках и сейчас в садике осваивает латышский: "Мы хотим, чтобы дети знали латышский язык", - уверенно заявляет Ксения.