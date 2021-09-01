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За домом политика Бондарса ведется слежка с дронов
Явление скрытного миллионера Гулбиса и кто следит за Бондарсом с дронов: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Скрытный миллионер Айнар Гулбис, который увел из семьи мать семерых детей, снова выходит в свет; кто выслеживает семью политика Мартиньша Бондарса с дронов прямо в его доме; автор возмутившего рижан мурала на стене школы задумался о новой работе по мотивам скандала - именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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За домом политика Бондарса ведется слежка с дронов

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Марупе латышские таблоиды Indygo Magic (Orlando) Знаменитости Иева Бондаре Линда Мурниеце Мартиньш Бондарс Янис Тимма
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