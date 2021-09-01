Явление скрытного миллионера Гулбиса и кто следит за Бондарсом с дронов: о чем пишут латышские таблоиды

Скрытный миллионер Айнар Гулбис, который увел из семьи мать семерых детей, снова выходит в свет; кто выслеживает семью политика Мартиньша Бондарса с дронов прямо в его доме; автор возмутившего рижан мурала на стене школы задумался о новой работе по мотивам скандала - именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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