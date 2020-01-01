Юбилей Лаймы, капризы российских звезд и доходы участников "Дом-2" - самые популярные публикации ушедшего года

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Статистика - вещь сухая и бездушная, но весьма информативная. Именно благодаря ей мы знаем, какие темы ближе всего читателю, а к каким он равнодушен.
В конце 2019 года мы подвели своеобразные итоги и выбрали самые популярные публикации рубрики ShowTime!
- 1. Секс с фанатками, новый "Майбах" и пять метровых полотенец: что скрывают гастрольные райдеры российских поп-звезд
- 2. Остатки былой роскоши: звезды, не сумевшие сохранить свою красоту
- 3. Любовь без правил: знаменитые разлучницы, разрушившие семьи звездных мужчин
- 4. Пять минут позора - и ты богат: как участники "Дом-2" зарабатывают на своей сомнительной славе
- 5. К Дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала
- 6. Алиса, Мальвина и Красная Шапочка: как сложилась судьба юных звезд советского кино
- 7. 12 самых нашумевших свадеб латвийских знаменитостей ушедшего лета
- 8. Шедевры с подвохом: 10 очень страшных картин в мировой живописи
- 9. Пять мифов и правда о Лайме Вайкуле в преддверии 65-летнего юбилея
- 10. Нищета и поминки: жизнь звезд после сериала "Богатые тоже плачут"
- 11. Кроткая Собчак, тело Глюкозы и обида Волочковой: психолог поставил знаменитостям диагноз по соцсетям
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