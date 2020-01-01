Юбилей Лаймы, капризы российских звезд и доходы участников "Дом-2" - самые популярные публикации ушедшего года

Статистика - вещь сухая и бездушная, но весьма информативная. Именно благодаря ей мы знаем, какие темы ближе всего читателю, а к каким он равнодушен.

В конце 2019 года мы подвели своеобразные итоги и выбрали самые популярные публикации рубрики ShowTime!