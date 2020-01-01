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Секс с фанатками, новый "Майбах" и пять метровых полотенец: что скрывают гастрольные райдеры российских поп-звезд
Юбилей Лаймы, капризы российских звезд и доходы участников "Дом-2" - самые популярные публикации ушедшего года
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Статистика - вещь сухая и бездушная, но весьма информативная. Именно благодаря ей мы знаем, какие темы ближе всего читателю, а к каким он равнодушен.

В конце 2019 года мы подвели своеобразные итоги и выбрали самые популярные публикации рубрики ShowTime!


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Секс с фанатками, новый "Майбах" и пять метровых полотенец: что скрывают гастрольные райдеры российских поп-звезд

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DELFI Showtime

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