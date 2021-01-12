Юный геймер на 8 лет забыл про биткойны и стал миллионером

Один из пользователей платформы Reddit рассказал о внезапно свалившемся на него богатстве.

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"В 2011 или 2012 году, я точно не помню, - рассказал пользователь с ником Bitcoinholderthanku, - мы с друзьями играли в Dark Orbit. В игре была валюта Uridium, за которую можно было приобретать инвентарь. Купить ее можно было за реальные деньги, но были детьми и не имели такой возможности. Поэтому стали искать другие способы заработать Uridium и нашли сайт, где его продавали за биткойны". Их подростки зарабатывали, заполняя опросы и просматривая видео. Таким образом он накопил 127 биткойнов, однако валюту для игры покупать не стал. "Не знаю почему, - пишет он, - но сейчас я рад, что вышло именно так".

Спустя годы, Bitcoinholderthanku приехал к дедушке с бабушкой и запустил старый ноутбук, на котором когда-то играл - и нашел папку с ключами от биткойнов. Зная о цене на криптовалюту, он стал искать возможности продать ее и вывести деньги на банковский счет, однако из-за ограничений решил выводить деньги чрез внебиржевые площадки, где цена существенно ниже и есть комиссия. Тем не менее, итоговая сумма сделки принесла ему более 4 миллионов долларов, которые он собирается частично инвестировать и потратить на оплату образования.

В подтверждение своей истории, в которую поверили не все читатели, он опубликовал снимок с экраном телефона, где можно увидеть выписку банковского счета с 4 миллионами долларов.