Забастовка Херманиса, мисс Вселенная, фейспалмы Дудя и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
Оккультные тайны, классика и Стругацкие: 10 захватывающих детективов для темных зимних вечеров
Холодные скандинавские детективы — идеальная декорация для любого зимнего вечера. Погода в них, как правило, не только создает атмосферу, но и выступает молчаливым свидетелем криминальных событий. Магия этого жанра заключается в его уникальной возможности погружения, которая прекрасно вписывается в ситуацию, происходящую за окном и создает ощущение дополненной реальности.
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщают российские СМИ со ссылкой на директора театра "Ленком".
Скончался актер Вахтанг Кикабидзе
На 85-м году жизни скончался известный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Печальную новость сообщает грузинский канал телеканал Mtavari Arxi.
ФОТО: На Кипсале собрались персонажи аниме и компьютерных игр
14 и 15 января в выставочном зале на Кипсале проходил WinterCon VII. Это фестиваль любителей аниме, фантастики, фэнтези, комиксов, настольных игр, видеоигр, лего, корейской поп-музыки и другой гик-культуры.
Демон-хоррор, кулинарная комедия и шпион в Голливуде: премьеры января, на которые стоит сходить в кино
Первый месяц нового года радует оскаровскими фаворитами, нетривиальными комедиями, модными слоубернерами и военной классикой. Легендарный Стивен Спилберг возвращается на большие экраны с биографическим фильмом о своем детстве, Дэмьен Шазелл ностальгирует по старому Голливуду, а Мартин МакДона дарит простое, но очень душевное кино о настоящей дружбе.
ФОТО: Последний шанс. Как "Мисс Вселенная" шла к своей победе
15 января в Нью-Орлеане объявили победительницу конкурса "Мисс Вселенная". Титул достался 28-летней американке филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль, которая обошла соперниц из 83 стран мира. Представительница Латвии Кате (Екатерина) Алексеева в последний момент отказалась от участия из-за болезни.
Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида ушла из жизни на 96-м году жизни, сообщает итальянское издание La Repubblica. Причина смерти пока неизвестна.
ФОТО: Найди 5 отличий. Подругу Канье Уэста назвали Ким 2.0 и она действительно похожа на Кардашьян
Рэперу Канье Уэсту приписывают тайную свадьбу с сотрудницей его бренда Бьянкой Сенсори. При этом многие отмечают, что выглядит она в точности как бывшая жена исполнителя Ким Кардашьян.
Русский предатель Димитерс, кто одевает Остапенко и почему министрам должно быть стыдно: о чем пишут латышские таблоиды
Каспар Димитерс назвал себя русским в душе и стал предателем, испанский стыд - можно ли политикам поднимать себе зарплаты, Артусу Кайминьшу грозят большие неприятности, строители Rail Baltica ответят перед судом и кто создает яркие и смелые наряды для Алены Остапенко. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
"Полиция в Латвии работает хорошо". Кто бросал "коктейли Молотова" в дом украинской блогерши Стужук
"Полиция в Латвии работает очень хорошо", – говорит живущая в нашей стране украинская блогерша София Стужук, чей дом в Биерини в декабре злоумышленники забросали бутылками с зажигательной смесью. По словам Стужук, этих людей нашли и задержали, идет поиск заказчика. В полиции подтвердили, что дело продвигается.
Алвис Херманис объявил забастовку в Новом Рижском театре. Реакция Министерства культуры
Худрук Нового Рижского театра объявил забастовку — с марта больше никаких премьер. Играть будут только те спектакли, которые уже идут. Таким образом режиссер отреагировал на затянувшийся ремонт исторического здания театра на улице Лачплеша, который власти обещали закончить весной этого года. Delfi разбирался, что происходит, почему 34 млн евро не ускоряют процесс реконструкции и каких перемен в работе театра надо ждать? И не нарушает ли НРТ Закон о забастовках?
Обмануть смерть, враг народа и Наташин хвост: лучшие российские фильмы последних лет, которые не покажут в кино
Сложно представить, сколько красивых историй канули в Лету из-за жесткой цензуры российской киноиндустрии. И тем не менее некоторым картинам удалось блеснуть на смотрах фестивалей — как российских, так и международных. О них сегодня и поговорим.
ВИДЕО: Будь как Дудь. Фейспалмы Юрия Дудя стали мемами, им даже посвятили песню
Интервью Юрия Дудя с российским актером и телеведущим Оскаром Кучерой не только стало хитом сети, но и разошлось на мемы, где люди собирали его реакцию.
ФОТО: Ким Кардашьян купила ожерелье, которое носила принцесса Диана
Ким Кардашьян пополнила свою растущую коллекцию культовых украшений и памятных вещей - она купила на аукционе Sotheby's знаменитое колье с бриллиантовым крестом, которое когда-то носила принцесса Диана.
Важны ли котики, когда вокруг война? На фестивале Artdocfest/Riga покажут оскароносную выборку
2-9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum пройдут показы и мероприятия Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga. Зрители cмогут увидеть фильмы из четырех программ, в их числе номинанты европейского и американского "Оскара", участники главных кинофестивалей мира и документальный арт-хаус со всех континентов.
ФОТО: Хрусталь, Версаль и леопарды - роскошный дом Иваны Трамп выставлен на продажу
Роскошный таунхаус Иваны Трамп на Манхэттене выставлен на продажу за 26,5 миллиона долларов.
Пережевать и выплюнуть. На экраны вышел долгожданный "Вавилон" о гедонистическом аде Голливуда 1920-х - что с ним не так?
Лауреат премии "Оскар" Дэмьен Шазелл вернулся в режиссерское кресло с долгожданной эпопеей "Вавилон". Почему одни зрители в восторге, а другие разочарованы? Что не так с режиссерскими метафорами и отсылками? Что говорят кинокритики? И как премьеру отметили в Риге?