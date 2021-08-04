1 6
Актрису уволили за отказ вакцинироваться
Зачем возвращается Шлесерс, из чиновников в изгои и лучший мед Латвии: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Зачем на самом деле спустя 8 лет в политику снова возвращается Айнар Шлесерс, как пресс-секретарь Госконтроля стала изгоем среди коллег и кто стал одним из первых уволенных за отказ от вакцинации? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

1 6
Актрису уволили за отказ вакцинироваться

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

1

Source

DELFI Showtime

Tags

латышские таблоиды Айвар Лембергс Айнар Шлесерс Андрис Шкеле Вакцинация Госконтроль Лайма Вайкуле
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда