Зачем возвращается Шлесерс, из чиновников в изгои и лучший мед Латвии: о чем пишут латышские таблоиды

Зачем на самом деле спустя 8 лет в политику снова возвращается Айнар Шлесерс, как пресс-секретарь Госконтроля стала изгоем среди коллег и кто стал одним из первых уволенных за отказ от вакцинации? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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