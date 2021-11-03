Загадка "Зодиака": почему полвека не могут найти одного из самых известных серийных убийц Америки

Группа бывших сотрудников спецслужб и журналистов из США недавно сообщила, что им, вероятно, удалось установить личность серийного убийцы по кличке Зодиак, который держал в страхе Калифорнию в 60-х годах прошлого века. Полиция тут же заявила, что выводы добровольцев преждевременны. Несколько лет назад расследование по этому делу было возобновлено.
Кто такой Зодиак? Почему о нем сняли не один фильм в Голливуде? И стоит ли ждать, что мы когда-нибудь узнаем его личность?
Краткая история череды убийств и посланий
Убийства, с которыми связывают Зодиака, начались в 1968 году.
Перед самым Рождеством в городке Бениша в районе Сан-Франциско были убиты 17 летний Дэвид Фарадей и 16-летняя Бетти Дженсен. Около 9 вечера 20 декабря молодые люди поехали кататься на авто родителей Дэвида. Они остановились у небольшого озера, где позже были обнаружены их тела. Молодой человек был убит одним выстрелом в голову, девушка, которая, судя по всему, пыталась бежать, получила несколько огнестрельных ранений в спину.
Расследование этого убийства буксовало почти год, пока в августе 1969-го в редакцию нескольких газет не пришли письма, в которых неизвестный взял ответственность за это и еще одно нападение в районе Сан-Франциско. Он сопроводил послания шифром из 408 символов и требованием их опубликовать, в противном случае неизвестный угрожал начать убивать людей в ближайшие выходные.
Один из шерифов после публикации посланий назвал их блефом и публично потребовал от автора доказательств того, что он причастен к нападениям.
Следующее письмо пришло меньше через неделю. В нем сообщались сведения, которые власти еще не успели обнародовать. Автор этого письма впервые назвал себя Зодиаком и сказал, что если полиция разгадает шифр, то сможет найти его.
Первый шифр разгадали за неделю, решение нашла семейная пара из Калифорнии. В расшифрованном с их помощью сообщении автор говорил, что он не просто убивает, а собирает "рабов для загробной жизни".
Официально Зодиаку приписывают пять жертв, двоим удалось выжить после нападения. Сам преступник писал, что убил 37 человек.
Загадочность и неуловимость сделали Зодиака звездой. О нем трубили все телеканалы, писали газеты. Такая популярность привела к тому, что появились фейковые Зодиаки.
Один из них в 1969 году позвонил в эфир телеканала Эй-би-си и заявил, что очень боится газовой камеры (способ исполнения смертного приговора в Калифорнии). "Настоящий" Зодиак прокомментировал этот звонок новым посланием с шифром, но его удалось расшифровать только в 2020 году.
Личность Зодиака: раскрыта ли тайна?
"Я не боюсь газовой камеры, потому что она скорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - было написано в послании, которое убийца отправил в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года. Именно это послание расшифровали только год назад. Но какой-либо информации, которая могла бы помочь раскрыть личность преступника, в шифре не оказалось.
Добровольцы из группы The Case Breakers заявившие в октябре 2021 года, что знают имя Зодиака, основывают свои доказательства в основном на материалах из дела об убийстве Чери Джо Бейтс.
Официальное следствие не спешит приписывать этот случай Зодиаку. Убийство произошло в 1966 году в городке Риверсайд почти в 700 км от Сан-Франциско - за два года до того, как Зодиак начал убивать людей на севере Калифорнии.
18-летняя Чери погибла от многочисленных ножевых ранений. Следователи считают, что убийца поджидал девушку у ее автомобиля, предварительно обесточив машину. Чери несколько раз пыталась завести авто, преступник предложил помощь, а затем напал на девушку.
Зодиак в письме в "Лос-Анджелес Таймс" в 1971 году косвенно подтвердил причастность к событиям в Ривесайде и даже добавил, что совершил на юге Калифорнии еще несколько убийств, но полиция находит "только самые простые".
В качестве нового подозреваемого исследователи из The Case Breakers называют Гэри Фрэнсиса Поста - бывшего ветерана ВВС США.
Вот какие доводы они приводят:
- У Зодиака и Поста похожие шрамы на лбу. По словам исследователей, Пост получил эти шрамы во время аварии в 1959 году.
- На месте убийства Чери Бейтс были найдены наручные часы Timex - модели, которая обычно продавалась на военных базах, кроме того на месте преступления были найдены следы от ботинок военного типа 10 размера (43 европейский).
- Похожие следы находили на местах преступлений, совершенных Зодиаком.
- На циферблате часов оказались пятна от краски - исследователи заявляют, что Пост работал маляром после увольнения из ВВС.
- В середине 60-х Пост проходил медицинское обследование на военной базе неподалеку от места убийства Чери Бейтс.
Но, что связывает убийцу студентки и Зодиака, кроме признания последнего в причастности к событиям этим событиям?
Через месяц после убийства Чери Бейтс в полицию тоже приходило послание, в котором неизвестный довольно подробно описывал детали преступления. Описывая убийство, автор послания, как и Зодиак, использовал (более литературную) форму I shall вместо обычной I will.
И в письмах Зодиака, и в этом признании одинаково неправильно написано слово Twitched. У обоих авторов пропущена вторая t.
- 51 год спустя: расшифровано послание серийного убийцы "Зодиак". Но помогает ли оно раскрыть имя преступника?
- "Кто следующий?" Тихое местечко в ЮАР в ужасе перед серийным убийцей
- "Он бы убил снова": каким был худший серийный убийца Британии
Что говорит следствие?
ФБР и полиция Сан-Франциско отказываются прямо комментировать выводы группы добровольцев.
"Расследование ФБР дела о Зодиаке пока не раскрыто. Ввиду продолжающегося расследования и из уважения к жертвам и их семьям, мы воздерживаемся от комментариев в настоящее время",- с таким заявлением выступили полицейские, по сути не опровергнув доводы группы расследователей.
Кого еще считали Зодиаком?
На данный момент единственным официальным подозреваемым в совершении убийств, связанных с Зодиаком, остается уроженец города Вальехо в Калифорнии Артур Лей Аллен. Правда, он умер еще в 1992 году.
Следствие собрало против него много косвенных улик, но ни одной прямой, доказывающей его причастность к преступлениям, найти так и не удалось.
В 1974 году Аллена арестовали по обвинениям в домогательствах к подростку. Он провел в тюрьме два года. Многие считали Аллена Зодиаком, так как последнее послание, приписываемое этому преступнику было отправлено незадолго до того, как Аллен попал в тюрьму. После этого газеты не получали ни новых шифров, ни новых писем.
Можно ли найти убийцу спустя столько времени?
Чем больше времени проходит после преступления, тем меньше шансов у следователей найти преступника. Если учитывать, что убийства происходили в середине 60-х, есть высокая доля вероятности, что преступник уже мертв.
Исследователи из The CaseBreakers заявили, что у них есть образец ДНК Поста и они готовы поделиться им с полицией Риверсайда, у которой есть генетический материал подозреваемого в убийстве Чери Бейтс. Это может приблизить нас к раскрытию тайны Зодиака.
Недавно во Франции таким образом удалось установить личность насильника и убийцы по кличке Рябой, которого не удавалось поймать более 30 лет.
- Рябого нашли по ДНК. Серийным убийцей, которого вся Франция искала 35 лет, оказался бывший полицейский
Зодиак и массовая культура
Вне зависимости от успеха расследования история Зодиака продолжит привлекать писателей и сценаристов. Это громкое нераскрытое дело легло в основу двух фильмов - триллера "Грязный Гарри" (1971) с Клинтом Иствудом в роли полицейского, ведущего расследование, и детективной драмы "Зодиак" (2007) с Джеком Джилленхолом, Робертом Дауни-младшим и Марком Руффало.
Несколько человек, связанных с делом Зодиака, подписали договоры о праве на экранизацию их жизненных историй.
Нераскрытыми до сих пор остаются несколько шифров преступника, что может послужить как поводом для новых спекуляций, так и экранизаций.