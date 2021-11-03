Загадка "Зодиака": почему полвека не могут найти одного из самых известных серийных убийц Америки

Группа бывших сотрудников спецслужб и журналистов из США недавно сообщила, что им, вероятно, удалось установить личность серийного убийцы по кличке Зодиак, который держал в страхе Калифорнию в 60-х годах прошлого века. Полиция тут же заявила, что выводы добровольцев преждевременны. Несколько лет назад расследование по этому делу было возобновлено.



Кто такой Зодиак? Почему о нем сняли не один фильм в Голливуде? И стоит ли ждать, что мы когда-нибудь узнаем его личность?

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Краткая история череды убийств и посланий

Foto: Kadrs no filmas



Убийства, с которыми связывают Зодиака, начались в 1968 году.

Перед самым Рождеством в городке Бениша в районе Сан-Франциско были убиты 17 летний Дэвид Фарадей и 16-летняя Бетти Дженсен. Около 9 вечера 20 декабря молодые люди поехали кататься на авто родителей Дэвида. Они остановились у небольшого озера, где позже были обнаружены их тела. Молодой человек был убит одним выстрелом в голову, девушка, которая, судя по всему, пыталась бежать, получила несколько огнестрельных ранений в спину.

Расследование этого убийства буксовало почти год, пока в августе 1969-го в редакцию нескольких газет не пришли письма, в которых неизвестный взял ответственность за это и еще одно нападение в районе Сан-Франциско. Он сопроводил послания шифром из 408 символов и требованием их опубликовать, в противном случае неизвестный угрожал начать убивать людей в ближайшие выходные.

Один из шерифов после публикации посланий назвал их блефом и публично потребовал от автора доказательств того, что он причастен к нападениям.

Следующее письмо пришло меньше через неделю. В нем сообщались сведения, которые власти еще не успели обнародовать. Автор этого письма впервые назвал себя Зодиаком и сказал, что если полиция разгадает шифр, то сможет найти его.

Первый шифр разгадали за неделю, решение нашла семейная пара из Калифорнии. В расшифрованном с их помощью сообщении автор говорил, что он не просто убивает, а собирает "рабов для загробной жизни".

Официально Зодиаку приписывают пять жертв, двоим удалось выжить после нападения. Сам преступник писал, что убил 37 человек.

Загадочность и неуловимость сделали Зодиака звездой. О нем трубили все телеканалы, писали газеты. Такая популярность привела к тому, что появились фейковые Зодиаки.

Один из них в 1969 году позвонил в эфир телеканала Эй-би-си и заявил, что очень боится газовой камеры (способ исполнения смертного приговора в Калифорнии). "Настоящий" Зодиак прокомментировал этот звонок новым посланием с шифром, но его удалось расшифровать только в 2020 году.

Личность Зодиака: раскрыта ли тайна?

Foto: AP/Scanpix/LETA



"Я не боюсь газовой камеры, потому что она скорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - было написано в послании, которое убийца отправил в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года. Именно это послание расшифровали только год назад. Но какой-либо информации, которая могла бы помочь раскрыть личность преступника, в шифре не оказалось.

Добровольцы из группы The Case Breakers заявившие в октябре 2021 года, что знают имя Зодиака, основывают свои доказательства в основном на материалах из дела об убийстве Чери Джо Бейтс.

Официальное следствие не спешит приписывать этот случай Зодиаку. Убийство произошло в 1966 году в городке Риверсайд почти в 700 км от Сан-Франциско - за два года до того, как Зодиак начал убивать людей на севере Калифорнии.

18-летняя Чери погибла от многочисленных ножевых ранений. Следователи считают, что убийца поджидал девушку у ее автомобиля, предварительно обесточив машину. Чери несколько раз пыталась завести авто, преступник предложил помощь, а затем напал на девушку.

Зодиак в письме в "Лос-Анджелес Таймс" в 1971 году косвенно подтвердил причастность к событиям в Ривесайде и даже добавил, что совершил на юге Калифорнии еще несколько убийств, но полиция находит "только самые простые".

В качестве нового подозреваемого исследователи из The Case Breakers называют Гэри Фрэнсиса Поста - бывшего ветерана ВВС США.

Вот какие доводы они приводят:

У Зодиака и Поста похожие шрамы на лбу. По словам исследователей, Пост получил эти шрамы во время аварии в 1959 году.

На месте убийства Чери Бейтс были найдены наручные часы Timex - модели, которая обычно продавалась на военных базах, кроме того на месте преступления были найдены следы от ботинок военного типа 10 размера (43 европейский).

Похожие следы находили на местах преступлений, совершенных Зодиаком.

На циферблате часов оказались пятна от краски - исследователи заявляют, что Пост работал маляром после увольнения из ВВС.

В середине 60-х Пост проходил медицинское обследование на военной базе неподалеку от места убийства Чери Бейтс.

Но, что связывает убийцу студентки и Зодиака, кроме признания последнего в причастности к событиям этим событиям?

Через месяц после убийства Чери Бейтс в полицию тоже приходило послание, в котором неизвестный довольно подробно описывал детали преступления. Описывая убийство, автор послания, как и Зодиак, использовал (более литературную) форму I shall вместо обычной I will.

И в письмах Зодиака, и в этом признании одинаково неправильно написано слово Twitched. У обоих авторов пропущена вторая t.

Что говорит следствие?

Foto: Kadrs no filmas



ФБР и полиция Сан-Франциско отказываются прямо комментировать выводы группы добровольцев.

"Расследование ФБР дела о Зодиаке пока не раскрыто. Ввиду продолжающегося расследования и из уважения к жертвам и их семьям, мы воздерживаемся от комментариев в настоящее время",- с таким заявлением выступили полицейские, по сути не опровергнув доводы группы расследователей.

Кого еще считали Зодиаком?

Foto: Kadrs no filmas



На данный момент единственным официальным подозреваемым в совершении убийств, связанных с Зодиаком, остается уроженец города Вальехо в Калифорнии Артур Лей Аллен. Правда, он умер еще в 1992 году.

Следствие собрало против него много косвенных улик, но ни одной прямой, доказывающей его причастность к преступлениям, найти так и не удалось.

В 1974 году Аллена арестовали по обвинениям в домогательствах к подростку. Он провел в тюрьме два года. Многие считали Аллена Зодиаком, так как последнее послание, приписываемое этому преступнику было отправлено незадолго до того, как Аллен попал в тюрьму. После этого газеты не получали ни новых шифров, ни новых писем.

Можно ли найти убийцу спустя столько времени?

Foto: Kadrs no filmas



Чем больше времени проходит после преступления, тем меньше шансов у следователей найти преступника. Если учитывать, что убийства происходили в середине 60-х, есть высокая доля вероятности, что преступник уже мертв.

Исследователи из The CaseBreakers заявили, что у них есть образец ДНК Поста и они готовы поделиться им с полицией Риверсайда, у которой есть генетический материал подозреваемого в убийстве Чери Бейтс. Это может приблизить нас к раскрытию тайны Зодиака.

Недавно во Франции таким образом удалось установить личность насильника и убийцы по кличке Рябой, которого не удавалось поймать более 30 лет.

Зодиак и массовая культура

Foto: Kadrs no filmas



Вне зависимости от успеха расследования история Зодиака продолжит привлекать писателей и сценаристов. Это громкое нераскрытое дело легло в основу двух фильмов - триллера "Грязный Гарри" (1971) с Клинтом Иствудом в роли полицейского, ведущего расследование, и детективной драмы "Зодиак" (2007) с Джеком Джилленхолом, Робертом Дауни-младшим и Марком Руффало.

Несколько человек, связанных с делом Зодиака, подписали договоры о праве на экранизацию их жизненных историй.

Нераскрытыми до сих пор остаются несколько шифров преступника, что может послужить как поводом для новых спекуляций, так и экранизаций.