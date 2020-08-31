Запись о смерти звезды "Черной пантеры" стала самой популярной в истории Twitter
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Последний твит в Twitter скончавшегося от рака актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории социальной сети, собрав рекордное количество лайков.

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Запись делал не сам артист — в ней представители 43-летней звезды супергеройского фильма о вымышленной африканской стране "Черная пантера" рассказали о его смерти.

За первые сутки после публикации 28 августа пост собрал 7,7 млн лайков, ретвит пользователи социальной сети сделали около 2 млн раз. 31 августа у записи собралось более 3 млн ретвитов.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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