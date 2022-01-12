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Зарплата президента растет как на дрожжах, но могла быть еще больше
Зарплата президента превысит 10 тысяч, новая фаворитка Паулса: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Как получилось, что зарплата президента скоро будет выражаться пятизначным числом, кто стал новой фавориткой Раймонда Паулса, как Олга Раецка смогла масштабно отметить юбилей и не нарушить "ковидные" ограничения и почему разводится организатор "Рижского бала" Наталия Тумшевиц? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Зарплата президента растет как на дрожжах, но могла быть еще больше
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