Здравствуйте, я ваш Танос. Имена голливудских супергероев и злодеев переживают невиданную популярность

Хотите верьте, хотите нет, но Танос становится популярным детским именем, хотя этот персонаж появился в поп-культуре довольно давно. В новом исследовании, опубликованном OrganicBabyFormula.com, Танос поднялся сразу на 2892 позиции в Индексе популярности имен Службы социального обеспечения США со времен ленты "Мстители: Война бесконечности", которая вышла четыре года назад.

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Персонаж вселенной комиксов Marvel Танос дебютировал еще в 1973 году в комиксе Iron Man № 55. Имя персонажа является производным от имени Танатос, олицетворения смерти в греческой мифологии. Титан-суперзлодей появлялся во многих продуктах Marvel Comics, в том числе в анимационных фильмах, компьютерных играх, фильмах и игрушках.

Согласно вышеупомянутому исследованию, Танос является теперь девятым по популярности именем для детей, основанным на персонажах, принадлежащих Disney. Квилл, в честь Питера Квилла/Звездного Лорда из "Стражей Галактики", безраздельно властвует, а за ним следуют Кристофф, Рей, Аладдин, Мерида, Белль, Симба и Олаф. Есть там и антигерои, помимо Таноса - это Кайло, Анакин и Локи. Полный список можно увидеть тут.

По словам культового автора американских комиксов Джима Старлина, который является создателем таких персонажей, как Танос, Дракс Разрушитель, Гамора и Шан-Чи, популярность Безумного Титана (Таноса) застала его врасплох. "Я имею в виду всех этих странных эзотерических персонажей, к которым люди раньше никогда не обращались, потому что когда они начинали читать комиксы, это были исключительно Бэтмен и Человек-паук, ну вы знаете героев, — сказал Старлин. — И тот факт, что Танос стал таким популярным, откровенно говоря, чертовски удивил меня, потому что я всегда думал, что он слишком странный, эзотерический и явно неправильный. Вот почему я не снимаю фильмы".

Можно заметить также, что большинство женских имен в исследовании были взяты родителями у популярных персонажей "Звездных войн" и фильмов студии Disney: Моана, Ванда, Лея, Валькирия, Тиана, Эльза — также попали в список и прибавили в популярности.