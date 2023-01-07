Зеленский ввел санкции в отношении российских артистов: Киркоров, Билан, Петросян, Пресняков и другие

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 04/2023 от 7 января ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов.
Всего в санкционном списке 119 фамилий, среди которых: певица и актриса Ирина Аллегрова, певец Роман Архипов, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певицы Лариса Долина и Лолита Милявская, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, оперная певица Анна Нетребко, режиссер Никита Михалков, артист-юморист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, журнлалистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович.