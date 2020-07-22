Женщина не стриглась 64 года и отрастила шестиметровые волосы
Foto: F64

Жительница Вьетнама 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, сообщает сайт Dunya News, опубликовавший снимки женщины.

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83-летняя Нгуйен Тхи Дин впервые подстригла волосы, когда ей было 19 лет. После этого она страдала от сильных головных болей. Родители отвели ее на прием ко врачу, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились.

С тех пор Динх никогда не стриглась и не мыла волосы с шампунем. Сейчас их длина достигает шести метров. Они свалялись в длинный жгут, похожий на питона.

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Lenta.ru

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