Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире
Foto: Privātais arhīvs

Жительница Турции Румейса Гелги была признана самой высокой из ныне живущих женщин. Ее рост составляет 215,16 см, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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"В этом году Румейса была повторно измерена после того, как она была удостоена звания самого высокого живущего подростка (женщины) в 2014 году, когда ей было 18 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что столь высокий рост Гелги связан с редким заболеванием — синдромом Уивера, которое обуславливает быстрый избыточный рост и аномалии развития скелета и внутренних органов. Для передвижения ей приходится пользоваться инвалидной коляской или ходунками.

Сама Румейсы Гелги считает важным рассказывать людям о редких заболеваниях, таких как ее собственное. При этом она отмечает, что большинство людей относится к ней с добротой.

«Каждый недостаток можно превратить в достоинство, так что примите себя таким, какой вы есть. Осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала Румейса.

Самый высокий мужчина в мире, султан Кассен, тоже из Турции. В 2018 году он был ростом 251 сантиметр. Самой высокой женщиной в мире из когда-либо живших была Дзэн Цзиньлянь из Китая. Перед смертью в 1982 году ее рост составлял 246,3 сантиметра.

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