Живущая в Великобритании латышка сделала своих детей блогерами-миллионерами
Foto: Privātais arhīvs

Дети живущей в Великобритании уроженки Латвии Сабины Вилюмсоне стали самыми юными британскими миллионерами, зарабатывающими на YouTube, пишет Daily Mail.

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Канал Gaby and Alex был создан в 2012 году, а три года назад его главными героями стали дети Сабины - 6-летняя Габриэла и 7-летний Алекс. Сейчас у канала 17 миллионов подписчиков и около 8 миллиардов просмотров.

Как сообщает Daily Mail, управляет бизнесом компания Toys and little Gaby Ltd, принадлежащая 30-летней Вилюмсоне. В прошлом году прибыль составила 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 1,7 млн евро). Отмечается, что годом ранее она составила 406 тысяч евро.

Контент канала состоит преимущественно из видео, где Габи и Алекс рекламируют товары для детей - например, игры Габриэлы с куклами или наряжается в платья от популярных производителей, или купание Алекса в ванне в плавках известного бренда. Также в роликах дети показывают, как распаковывают и оценивают новые игрушки. Есть на канале и семейные видеохроники - раскрашивание яиц к Пасхе или активные зимние прогулки.

Как два года назад отмечало издание Financial Times, подобные каналы с "детским" контентом по числу просмотров и лайков нередко обгоняют даже клипы поп-звезд и популярных программ.

Каждое видео канала Gaby and Alex приносит от 2 до 46 тысяч евро, основной доход приносит сотрудничество с производителями детской продукции.

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