Зонтики, учения и недовольный лис: самые популярные кадры сентября в Delfi Instagram

В Латвию приходят осень, по Валке ходят медведи, в Риге проходят военные учения. Всё это оказалось и в нашем Instagram, и мы решили сделать подборку самых популярных фотографий сентября.

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В начале сентября в Риге появилась такая вот статуя.

Под Адажи примерно в это же время было туманно и очень красиво.

В центре Риги прошли военные учения, возмутившие многих жителей.

Bezvests.lv устанавливают в лесах "тревожные кнопки" для заблудившихся.

Вышел сериал о самой влиятельной женщине довоенной Латвии.

87-летний дедушка ушёл за ягодами, заблудился и блуждал три дня. К счастью, поисковики его нашли.

В Galerija centrs порхают зонтики.

Кажется, Lidl наконец-то всё-таки откроется!

Рига в сумерках неизменно прекрасна и собирает много лайков.

Stena Line запустила новый паром между Латвией и Швецией. Попроще, чем Tallink, но вполне уютный внутри.

Под Валкой хозяйничают медведи, ломают теплицы и туалеты.



Недовольный адажский лис ждёт ваших фотографий. Присылайте их нам, пожалуйста, а мы опубликуем. Осенняя Латвия – это очень красиво!

