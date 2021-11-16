Звезда шоу "Танцы со звездами" умерла от коронавируса
Foto: Shutterstock

Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса в возрасте 41 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ведущая передачи "АБВГДейка" Татьяна Черняева отметила, что несколько поколений телезрителей знали и любили Асмаловскую.

"Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку", — сказала она.

Известно, что артистка не прививалась от коронавируса. В проекте "Танцы со звездами" Асмаловская выступала в паре с известными артистами, в том числе с российским актером Маратом Башаровым.

Артистка родилась 21 мая 1980 года в Москве. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Была профессиональной танцовщицей, ведущей "АБВГДейки". Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Трехкратная чемпионка России среди профессионалов, двухкратная финалистка чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим