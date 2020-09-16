Звезда телешоу увеличила грудь в прямом эфире: о чем пишут латышские таблоиды

Как после пережитой трагедии живет бывшая министр Дагния Стаке, что сподвигло звезду телешоу на увеличение груди и как артистка Иоланда Суворова смогла выбраться из долговой ямы? Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.
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