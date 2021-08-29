Звезды на "Новой волне", голый мальчик против Nirvana, Долину гонят на пенсию и другие события недели

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
- 1. Паулс не вернет свой миллион и развод Пабрикса: о чем пишут латышские таблоиды
- 2. Сафари, рыбалка и день рождения в Перу: как российские звезды провели это лето
- 3. Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл
- 4. Захват банка ради Бузовой: на что фанаты идут ради звездных кумиров
- 5. ФОТО: Как знаменитости веселятся на "Новой волне" в Сочи
- 6. "Это детская порнография". Ребенок с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд
- 7. Экс-солистка "Тату" впервые рассказала о пережитом в 11 лет изнасиловании
- 8. Стразы, стринги, ирокез. Как возвращается мода, которую хочется забыть?
- 9. Князь Михаил Голливудский. Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой "фабрики грез"
- 10. Молодые блогеры советуют Ларисе Долиной уйти на пенсию